Посольство в Индонезии:Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20
Делегацию России на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.
«Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди сообщил, что президент РФ Владимир Путин не примет участие в саммите G20, от России выступит Лавров, напоминает РИА ФАН.
Встреча «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15—16 ноября, отмечает RT.
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