Посольство в Индонезии:Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20

Делегацию России на саммите G20 в Индонезии возглавит глава МИДа Сергей Лавров Байден заявил, что решение российского командования отвести войска из Херсона было ожидаемым Военные врачи извлекли из тела пациента-участника спецоперации неразорвавшийся боеприпас ВТБ сообщил о трехкратном росте числа атак мошенников на своих клиентов Более 60 тысяч участников программы «Больше, чем путешествие», отправились в поездки по стране