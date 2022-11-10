Посольство в Индонезии:Лавров возглавит делегацию РФ на саммите G20

Делегацию России на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщил пресс-атташе посольства России в Джакарте Александр Тумайкин.

В посольстве РФ допустили, что Путин примет участие в работе саммита G20 по видеосвязи

«Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — заявил дипломат в беседе с РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Индонезии Джоди Махарди сообщил, что президент РФ Владимир Путин не примет участие в саммите G20, от России выступит Лавров, напоминает РИА ФАН.

Встреча «Большой двадцатки» пройдет на Бали 15—16 ноября, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российское ПосольствоИндонезияСаммит G20Сергей Лавров
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