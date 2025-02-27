СМИ: Зеленский не будет подписывать второе соглашение с США по ресурсам

Издание уточняет, что во втором соглашении планируется более точно прояснить вопросы контроля над ресурсами, а также гарантии, которые украинский лидер намерен получить для страны.

Также подчёркивается, что более полное соглашение, в отличие от первого, рамочного документа, потребуется ратифицировать в Верховной Раде.

«Договорившись о чем-то, Украина предоставила Трампу результат, отошла от края пропасти и выиграла время», - говорится в публикации Economist.

Ранее Зеленский заявил, что в сделке по ресурсам главное, чтобы Украина не осталась должником, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».