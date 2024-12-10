СМИ: Зеленский на встрече с Трампом настаивал на гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом требовал от него гарантии безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее Зеленский, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехсторонние переговоры в Париже.

По данным Bloomberg, украинский президент на встрече «настаивал на гарантиях безопасности». Кроме того, Зеленский пытался донести свою позицию, что Киев может вступить в переговоры о перемирии только с позиции силы.

Ранее президент Украины заявил о намерении обратиться к действующему президенту США Джо Байдену для обсуждения возможности членства Киева в НАТО, пишет Ura.ru.

