Зеленский примет участие в саммите G7 в режиме онлайн

Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран «большой семерки» в воскресенье, 21 мая в онлайн-режиме. Об этом сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на свои источники.

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Изначально страны планировали обсудить конфликт 19 мая, однако теперь участие украинского президента запланировано на утро воскресенья.

Белый дом ранее анонсировал новые санкции против России, которые будут объявлены на саммите G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Саммит G7Владимир Зеленский

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