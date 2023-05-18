Зеленский примет участие в саммите G7 в режиме онлайн
18 мая 202316:47
Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран «большой семерки» в воскресенье, 21 мая в онлайн-режиме. Об этом сообщило японское агентство Киодо со ссылкой на свои источники.
Изначально страны планировали обсудить конфликт 19 мая, однако теперь участие украинского президента запланировано на утро воскресенья.
Белый дом ранее анонсировал новые санкции против России, которые будут объявлены на саммите G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru