СМИ: Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора

Отмечается, что в ходе беседы политики обсудили контрнаступление Украины, текущие военные потребности Киева, а также последствия блокады зернового коридора для Украины и всего мира

«Риши Сунак заявил, что Великобритания ускорит прогресс со странами «Большой двадцатки» в преодолении российской зерновой блокады Чёрного моря», - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



