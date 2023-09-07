СМИ: Зеленский и Сунак обсудили разблокирование зернового коридора

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому неизменную поддержку Лондона, сообщает телеканал Sky News.

Зеленский обсудил с премьером Британии оборонные потребности Украины

Отмечается, что в ходе беседы политики обсудили контрнаступление Украины, текущие военные потребности Киева, а также последствия блокады зернового коридора для Украины и всего мира

«Риши Сунак заявил, что Великобритания ускорит прогресс со странами «Большой двадцатки» в преодолении российской зерновой блокады Чёрного моря», - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо усиление ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: соцсети Сунака
ТЕГИ:Телефонный РазговорВеликобританияУкраинаВладимир Зеленский

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