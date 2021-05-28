СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным

Минтруд не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели В Коми ликвидируют последствия уже второго инцидента с утечкой нефти Греция надеется на скорое возобновление авиасообщение с Россией Медвежонка из Чебаркуля отправили в приют