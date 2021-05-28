СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
Отмечается, что сейчас стороны прорабатывают детали звонка.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня, заявила пресс-служба Кремля. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а для президента России поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.
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