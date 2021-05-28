СМИ: Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет провести телефонный разговор с американским президентом Джо Байденом перед его встречей с Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Отмечается, что сейчас стороны прорабатывают детали звонка.

Не дружба, но уже диалог. Путин и Байден встретятся в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня, заявила пресс-служба Кремля. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а для президента России поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинВладимир Зеленский
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