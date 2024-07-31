СМИ заявили об обмене заключенными между РФ, США, Германией и Белоруссией

По данным телеканала, в рамках обмена из Словении в Россию передадут обвиняемых в шпионаже Артёма и Анну Дульцевых.

Также N1 утверждает, что в масштабный обмен вошли помилованный в Белоруссии гражданин ФРГ Рико Кригер, американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, а также россиянин Вадим Красиков, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского командира.

Ранее стало известно, что данные о нескольких россиянах, осуждённых американскими властями, пропали из базы тюрем США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

