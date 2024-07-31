Адвокат Уилана заявила, что не знает о его местонахождении
Защита осуждённого за шпионаж гражданина США Пола Уилана не знает о его местонахождении. Об этом «Интерфаксу» заявила адвокат Ольга Карлова.
По её словам, к ней стали обращаться представители разных международных информагентств. На фоне слухов они просят юриста пояснить местонахождение бывшего морского пехотинца.
«Я направила запрос в администрацию колонии, но мне не отвечают», — заключила Карлова.
Ранее Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, потребовал у властей США быстрее принять решительные меры для возвращения на родину его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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