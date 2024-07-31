Адвокат Уилана заявила, что не знает о его местонахождении

По её словам, к ней стали обращаться представители разных международных информагентств. На фоне слухов они просят юриста пояснить местонахождение бывшего морского пехотинца.

«Я направила запрос в администрацию колонии, но мне не отвечают», — заключила Карлова.

Ранее Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, потребовал у властей США быстрее принять решительные меры для возвращения на родину его и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

