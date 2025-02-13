Защита Украины и расходы на свои армии обойдутся Европе в $3,1 трлн
Защита Украины и расходы на свои армии обойдутся ЕС в $3,1 трлн за десять лет, если Дональд Трамп продолжит ту риторику, о которой заявляет сейчас, пишет Bloomberg.
По данным агентства, только на осстановление вооруженных сил Украины может пойти около 175 миллиардов долларов в течение 10 лет. Это будет зависеть от состояния ее сил на момент урегулирования. Миротворческий контингент численностью в 40 000 человек обойдется примерно в 30 миллиардов долларов за тот же период. При этом Зеленский будет требовать все больше и больше помощи.
Накануне Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Но СМИ пишут, что главным союзникам США в Европе заранее не сообщали о телефонном разговоре Путина и Трампа. По данным агентства, европейские чиновники были ошеломлены.
Трамп намеренно звонил Путину раньше, чем Зеленскому. Это было нужно, чтобы донести до Украины и стран Европы, что США хотят сами решить вопросы с Россией, сообщила британская газета Financial Times.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир ранее заявил НСН, что Европа и Украина не будут участвовать в переговорах между Москвой и Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».
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