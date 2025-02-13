Защита Украины и расходы на свои армии обойдутся Европе в $3,1 трлн

Защита Украины и расходы на свои армии обойдутся ЕС в $3,1 трлн за десять лет, если Дональд Трамп продолжит ту риторику, о которой заявляет сейчас, пишет Bloomberg.

По данным агентства, только на осстановление вооруженных сил Украины может пойти около 175 миллиардов долларов в течение 10 лет. Это будет зависеть от состояния ее сил на момент урегулирования. Миротворческий контингент численностью в 40 000 человек обойдется примерно в 30 миллиардов долларов за тот же период. При этом Зеленский будет требовать все больше и больше помощи.