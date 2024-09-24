СМИ: Запад рассматривает возможность контактов с Россией перед саммитом G20
Западные государства обсуждают возможность прямых переговоров с российским руководством для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, один из союзников Украины предложил начать новый раунд диалога с Владимиром Путиным, участие в котором могли бы принять как президент Зеленский, так и представители других стран.
Однако, как отмечает Bloomberg, среди западных стран нет уверенности в том, что предложенный Киевом план прекращения конфликта приведет к прорыву.
Собеседники агентства выразили скептицизм по поводу украинского плана, назвав его «списком пожеланий». По их словам, документ вряд ли повлияет на ход событий. Источники также подчеркнули, что союзники обеспокоены возможным снижением американской поддержки Киева в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru