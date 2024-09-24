СМИ: Запад рассматривает возможность контактов с Россией перед саммитом G20

Западные государства обсуждают возможность прямых переговоров с российским руководством для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, один из союзников Украины предложил начать новый раунд диалога с Владимиром Путиным, участие в котором могли бы принять как президент Зеленский, так и представители других стран.