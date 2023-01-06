Издание приводит слова декана Института финансовых исследований при Китайском народном университете Вана Вэнь, назвавшего 2022-й «годом "девестернизации"». Отмечается, что это доказывает отказ большинства государств ввести санкции в отношении России после начала специальной военной операции на Украине.

Как пишет Junge Welt, ни одна незападная страна не предприняла конкретных шагов против РФ, «что продемонстрировало стремление остального мира к самостоятельности».

«Это стало возможно, поскольку все больше и больше незападных государств — прежде всего Китай, Индия и Россия — растут экономически, в то время как Запад утрачивает лидерство в экономической сфере», — отмечается в материале.

Ранее внук экс-президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Запад планировал «заговор» и «настоящую экономическую войну» против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

