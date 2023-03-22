СМИ: Запад обеспокоен из-за поддержки Путина развивающимися странами
Президент России Владимир Путин устроил настоящий переполох на Западе, заручившись поддержкой развивающихся стран и осудив продвигаемую Вашингтоном внешнюю политику. Об этом пишет Wall Street Journal.
Издание отмечает, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин осудили «возглавляемый США геополитический порядок»
«Си Цзиньпин и Владимир Путин ... заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — указано в материале.
По мнению авторов, сближение Москвы и Пекина вызывает серьезную озабоченность на Западе, пишет «Свободная пресса». Партнерство РФ и КНР воспринимают как потенциально мощного соперника Соединенных Штатов и их союзников.
Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве, напоминает Ura.ru. Главы государств в том числе договорились о развитии ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.
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