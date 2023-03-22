СМИ: Запад обеспокоен из-за поддержки Путина развивающимися странами

Президент России Владимир Путин устроил настоящий переполох на Западе, заручившись поддержкой развивающихся стран и осудив продвигаемую Вашингтоном внешнюю политику. Об этом пишет Wall Street Journal.

«Решительный и крутой парень». Жители Китая оценили Путина

Издание отмечает, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин осудили «возглавляемый США геополитический порядок»

«Си Цзиньпин и Владимир Путин ... заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — указано в материале.

По мнению авторов, сближение Москвы и Пекина вызывает серьезную озабоченность на Западе, пишет «Свободная пресса». Партнерство РФ и КНР воспринимают как потенциально мощного соперника Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве, напоминает Ura.ru. Главы государств в том числе договорились о развитии ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗападРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры