СМИ: Запад обеспокоен из-за поддержки Путина развивающимися странами

Издание отмечает, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин осудили «возглавляемый США геополитический порядок»

«Си Цзиньпин и Владимир Путин ... заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — указано в материале.

По мнению авторов, сближение Москвы и Пекина вызывает серьезную озабоченность на Западе, пишет «Свободная пресса». Партнерство РФ и КНР воспринимают как потенциально мощного соперника Соединенных Штатов и их союзников.

Ранее Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве, напоминает Ura.ru. Главы государств в том числе договорились о развитии ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года.

