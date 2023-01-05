СМИ: Запад и Восток оказались в зависимости от Эрдогана

«Чем дольше длится кризис, тем больше санкций вводится в отношении России и тем значительнее выгоды для Турции, которая помогает их обходить», — отмечается в материале.

В частности, Анкара получает доходы от торговли и другие бонусы от отношений с РФ и Западом: газовый хаб и зерновую сделку в Стамбуле, пишет Ura.ru.

Позиция Эрдогана на мировой арене делает президентские выборы, запланированные на 2023 год, судьбоносными для международной политики. Исход голосования может повлиять на ход конфликта на Украине, действия НАТО, возможности России по обходу ограничений, ситуацию на Ближнем Востоке, отмечает RT.

