СМИ: Замглавы МИД Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии
Замглавы МИД России Сергей Вершинин в понедельник проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве арабской республики.
Отмечается, что Вершинин будет находиться с визитом в Дамаске.
«Президент Сирии ... и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад проведут встречу с заместителем министра иностранных дел России», — указал собеседник агентства.
Между тем спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что процесс урегулирования в Сирии «далеко не завершен», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru