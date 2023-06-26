СМИ: Замглавы МИД Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии

Отмечается, что Вершинин будет находиться с визитом в Дамаске.

«Президент Сирии ... и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад проведут встречу с заместителем министра иностранных дел России», — указал собеседник агентства.

Между тем спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что процесс урегулирования в Сирии «далеко не завершен», пишет RT.

