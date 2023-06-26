СМИ: Замглавы МИД Вершинин проведет переговоры с Асадом в Сирии

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в понедельник проведет переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве арабской республики.

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Отмечается, что Вершинин будет находиться с визитом в Дамаске.

«Президент Сирии ... и министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад проведут встречу с заместителем министра иностранных дел России», — указал собеседник агентства.

Между тем спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что процесс урегулирования в Сирии «далеко не завершен», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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