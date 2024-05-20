СМИ: Замглавы МИД Ирана назначили исполняющим обязанности министра
Заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы МИД после гибели руководителя внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщает IRNA.
По данным агентства, кандидатуру Кани одобрили на внеочередном заседании правительства.
Ранее Хосейн Амир Абдоллахиян, президент Ирана Эбрахим Раиси и члены иранской делегации погибли в результате крушения вертолета главы государства в провинции Восточный Азербайджан. Исполнять обязанности президента будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Замглавы МИД Ирана назначили исполняющим обязанности министра
- Сын Немоляевой опроверг сообщения о ее госпитализации
- Ракетная опасность объявлена в белгородском Шебекино
- Премьер-министр Грузии назвал закон об иноагентах гарантией долгосрочного мира
- Мантуров: Самый мощный в мире атомный ледокол планируют построить к 2030 году
- Церемония похорон президента Ирана Раиси пройдет 21 мая в Тебризе
- Кабмин выделит 3,75 млрд рублей на поддержку бизнеса в новых регионах
- Арестованный вице-премьер Алтайского края Кибардин отправлен в отставку
- Польша отказалась принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза
- Крымский мост вновь открыт для автомобилей после временного закрытия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru