СМИ: Замглавы МИД Ирана назначили исполняющим обязанности министра

Путин направил соболезнования верховному лидеру Ирана из-за гибели президента Раиси Иранский политолог считает, что Запад не сможет воспользоваться гибелью президента для смены строя в Иране Зампреда правительства Алтайского края Кибардина отправили в отставку За минувшие выходные кинопрокат возглавил фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел»