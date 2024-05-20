СМИ: Замглавы МИД Ирана назначили исполняющим обязанности министра

Заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы МИД после гибели руководителя внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом сообщает IRNA.

Крушение вертолета президента Ирана: Все пассажиры погибли

По данным агентства, кандидатуру Кани одобрили на внеочередном заседании правительства.

Ранее Хосейн Амир Абдоллахиян, президент Ирана Эбрахим Раиси и члены иранской делегации погибли в результате крушения вертолета главы государства в провинции Восточный Азербайджан. Исполнять обязанности президента будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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