СМИ: Заместитель посла Британии в РФ набросился на журналистов во Внуково

Заместитель посла Великобритании в России Том Додд толкнул одного из российских журналистов, а у другого сорвал бейдж в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующее видео.

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Накануне в Москву прилетели руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, приезд которых сопровождал Додд.

Российские журналисты во Внуково попытались задать вопросы дипломатам, однако Додд отреагировал агрессивно и толкнул девушку с микрофоном, а у другого журналиста вырвал бейдж.

По данным Telegram-канала, Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в столицу для оценки работы Посольства Великобритании в РФ после скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:АэропортВеликобритания

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