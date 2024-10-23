СМИ: Заместитель посла Британии в РФ набросился на журналистов во Внуково

Накануне в Москву прилетели руководитель Директората Восточной Европы и Центральной Азии (EECAD) Кристофер Аллан и его заместитель Лоррейн Фасси, приезд которых сопровождал Додд.

Российские журналисты во Внуково попытались задать вопросы дипломатам, однако Додд отреагировал агрессивно и толкнул девушку с микрофоном, а у другого журналиста вырвал бейдж.

По данным Telegram-канала, Кристофер Аллан и Лоррейн Фасси прибыли в столицу для оценки работы Посольства Великобритании в РФ после скандала с лишением аккредитации шести сотрудников диппредставительства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

