СМИ: Заместитель помощника Трампа по нацбезопасности ушёл в отставку из-за беспорядков

Заместитель помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер покинул свой пост в связи с беспорядками в Вашингтоне, сообщает телекомпания CNN.

По данным телеканала, кроме Поттингера в отставку могут уйти советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, а также Кристофер Лиддел - помощник по вопросам политической координации в Белом доме.

Ранее 6 января после митинга у Белого дома сторонники Трампа выдвинулись к зданию Конгресса. Здесь обе палаты законодательного органа должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, однако процедуру пришлось прервать после того, как протестующие ворвались в здание Капитолия, сообщает ТАСС.

Полиция, охраняющая Конгресс, применила огнестрельное оружие, в результате смертельное ранение получила ветеран ВВС США Эшли Бэббит.

Из-за беспорядков в Вашингтоне ввели комендантский час, за нарушение которого были задержаны более 50 человек, сообщает RT. Глава столичной полиции Роберт Конти уточнил, что несколько человек были арестованы за нарушение правил ношения оружия или незаконное владение оружием.