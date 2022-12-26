СМИ: Задержанный немецкий разведчик мог передавать России данные об Украине
Сотрудник разведслужбы Германии, которого задержали по подозрению в сотрудничестве с Россией, вероятно, передавал секретную информацию о ситуации на Украине. Об этом сообщили немецкие телерадиокомпании NDR и WDR.
Отмечается, что в силовых кругах также проводят расследование в связи с подозрением, что офицера могли шантажировать.
Ранее, 22 декабря, генеральная прокуратура ФРГ подтвердила задержание сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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