Первый замминистра природных ресурсов Кубани задержан по статье о мошенничестве

По версии следствия, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый, который попросил его помочь изменить приговор внуку товарища за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

«Подозреваемый... взамен потребовал четыре миллиона рублей якобы для передачи должностным лицам, в действительности намереваясь присвоить деньги себе. В период с августа по сентябрь 2023 года он получил... 3,8 млн рублей», - говорится в собщении.

Фамилию подозреваемого в ведомстве не уточнили. На официальном портале министерства природных ресурсов Кубани указано, что должность первого замминистра занимает Александр Каинов.

Ранее суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

