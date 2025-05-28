Первый замминистра природных ресурсов Кубани задержан по статье о мошенничестве

Первый замминистра природных ресурсов Краснодарского края был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Как сообщает региональное Следственное управление СК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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По версии следствия, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый, который попросил его помочь изменить приговор внуку товарища за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

«Подозреваемый... взамен потребовал четыре миллиона рублей якобы для передачи должностным лицам, в действительности намереваясь присвоить деньги себе. В период с августа по сентябрь 2023 года он получил... 3,8 млн рублей», - говорится в собщении.

Фамилию подозреваемого в ведомстве не уточнили. На официальном портале министерства природных ресурсов Кубани указано, что должность первого замминистра занимает Александр Каинов.

Ранее суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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