Первый замминистра природных ресурсов Кубани задержан по статье о мошенничестве
Первый замминистра природных ресурсов Краснодарского края был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве. Как сообщает региональное Следственное управление СК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, летом 2023 года к чиновнику обратился его знакомый, который попросил его помочь изменить приговор внуку товарища за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.
«Подозреваемый... взамен потребовал четыре миллиона рублей якобы для передачи должностным лицам, в действительности намереваясь присвоить деньги себе. В период с августа по сентябрь 2023 года он получил... 3,8 млн рублей», - говорится в собщении.
Фамилию подозреваемого в ведомстве не уточнили. На официальном портале министерства природных ресурсов Кубани указано, что должность первого замминистра занимает Александр Каинов.
Ранее суд арестовал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru