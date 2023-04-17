СМИ: Выборы президента США оказались на кону в украинском конфликте

Конфликт на Украине и выборы президента Соединенных Штатов в 2024 году могут оказать друг на друга серьезное влияние. Такое мнение выразил автор портала 19fortyfive Роберт Фарли.

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По его словам, если кризис на Украине не разрешится до начала президентских выборов, то их исход может оказаться зависимым от обстановки на поле боя. Он также отметил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп, вероятнее всего, станет кандидатом в президенты. При этом Трамп, указал Фарли, будет склоняться в сторону прекращения помощи Киеву.

Ранее профессор Эмиль Нагенгаст заявил в интервью Newsweek, что если Трамп победит на предстоящих президентских выборах, это будет катастрофой для Зеленского и Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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