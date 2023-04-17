СМИ: Выборы президента США оказались на кону в украинском конфликте
Конфликт на Украине и выборы президента Соединенных Штатов в 2024 году могут оказать друг на друга серьезное влияние. Такое мнение выразил автор портала 19fortyfive Роберт Фарли.
По его словам, если кризис на Украине не разрешится до начала президентских выборов, то их исход может оказаться зависимым от обстановки на поле боя. Он также отметил, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп, вероятнее всего, станет кандидатом в президенты. При этом Трамп, указал Фарли, будет склоняться в сторону прекращения помощи Киеву.
Ранее профессор Эмиль Нагенгаст заявил в интервью Newsweek, что если Трамп победит на предстоящих президентских выборах, это будет катастрофой для Зеленского и Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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