СМИ: выборы президента Абхазии выиграл Аслан Бжания

Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, пишет «Sputnik Абхазия». Пока это неофициальные данные: ЦИК объявит результаты первого тура в 11 часов утра.

Источники сообщили об отравлении кандидата в президенты Абхазии

Тем не менее, соперник Бжания, экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, уже признал поражение и лично поздравил оппонента с победой.

Голосование проходило в воскресенье, 22 марта. По данным штаба Бжания, он набрал 59% голосов.

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ФОТО: pixabay.com
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