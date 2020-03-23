СМИ: выборы президента Абхазии выиграл Аслан Бжания

Тем не менее, соперник Бжания, экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, уже признал поражение и лично поздравил оппонента с победой.

Голосование проходило в воскресенье, 22 марта. По данным штаба Бжания, он набрал 59% голосов.

