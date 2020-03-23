СМИ: выборы президента Абхазии выиграл Аслан Бжания
23 марта 202010:01
Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии, пишет «Sputnik Абхазия». Пока это неофициальные данные: ЦИК объявит результаты первого тура в 11 часов утра.
Тем не менее, соперник Бжания, экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, уже признал поражение и лично поздравил оппонента с победой.
Голосование проходило в воскресенье, 22 марта. По данным штаба Бжания, он набрал 59% голосов.
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