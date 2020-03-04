Источники сообщили об отравлении кандидата в президенты Абхазии
По данным источников в медицинских кругах, оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был отравлен неизвестным веществом. Соответствующий диагноз ему поставили врачи, сообщает РИА Новости.
Накануне сообщалось о госпитализации Бжании в краснодарскую клинику. Источник агентства добавил, что прогнозы по состоянию здоровья политика пока делать сложно.
Президентские выборы в Абхазии состоятся 22 марта. Предыдущие выборы 2019 года были отменены ЦИК на фоне акций протеста. В настоящее время официально зарегистрированы три кандидата: Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.
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