Источники сообщили об отравлении кандидата в президенты Абхазии

По данным источников в медицинских кругах, оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания был отравлен неизвестным веществом. Соответствующий диагноз ему поставили врачи, сообщает РИА Новости.

Накануне сообщалось о госпитализации Бжании в краснодарскую клинику. Источник агентства добавил, что прогнозы по состоянию здоровья политика пока делать сложно.

Президентские выборы в Абхазии состоятся 22 марта. Предыдущие выборы 2019 года были отменены ЦИК на фоне акций протеста. В настоящее время официально зарегистрированы три кандидата: Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.



