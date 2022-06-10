СМИ: введенное из-за эпидемии многодневное голосование сохранится в нескольких регионах РФ

В 2022 году российские регионы сами будут принимать решения, сколько дней будет идти голосование на региональных и местных выборах: один, два или три, сообщают «Ведомости».

ЦИК назвал регионы России, где в 2022 году пройдет онлайн-голосование

Специальных рекомендаций на этот счет ЦИК России не давал, предложив «ориентироваться на совокупность разного рода факторов, характерных для того или иного региона». Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. Речь идет о «рекомендациях Роспотребнадзора и запросе общества».

В настоящее время объявлено о предстоящем проведении трехдневного голосования в Карелии, где пройдут выборы главы республики. Памфилова также отметила, что такие же решения могут принять и в некоторых других регионах.

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в России планируется избирать прямым голосованием 14 губернаторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решений о переносе выборов не принималось.

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ФОТО: Табылды Кадырбеков//РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыГолосование
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