Глава турецкого Минздрава заявил об улучшении состояния Эрдогана
27 апреля 202315:46
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что состояние президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана улучшается, сообщает ТАСС.
По его словам, влияние инфекции на организм турецкого лидера снизилось, состояние его здоровья «очень хорошее».
«Я встретился с ним, он передает привет. В самом скором времени он продолжит предвыборную кампанию», - заключил министр.
Ранее глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил, что президент Эрдоган «крайне силен и полон энергии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru