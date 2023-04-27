Глава турецкого Минздрава заявил об улучшении состояния Эрдогана

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что состояние президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана улучшается, сообщает ТАСС.

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По его словам, влияние инфекции на организм турецкого лидера снизилось, состояние его здоровья «очень хорошее».

«Я встретился с ним, он передает привет. В самом скором времени он продолжит предвыборную кампанию», - заключил министр.

Ранее глава управления по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун заявил, что президент Эрдоган «крайне силен и полон энергии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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