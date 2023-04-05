СМИ: Вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность Европы

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс повысит риски безопасности этой страны и поставит под сомнение безопасность всей Европы. Такое заявление сделали китайские аналитики газете Global Times.

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По словам младшего научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, для государств, которые оказались между крупными державами, правильно было бы не принимать чью-либо сторону. В свою очередь профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун указал, что Финляндия больше не является "мостом" между Россией и Европой.

Ранее президент США Джо Байден с гордостью приветствовал вступление Финляндии в НАТО. Он отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Швецию в качестве члена НАТО как можно скорее. Кроме того, Байден призвал Турцию и Венгрию безотлагательно завершить процесс ратификации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОФинляндия

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