СМИ: Вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность Европы
Вступление Финляндии в Североатлантический альянс повысит риски безопасности этой страны и поставит под сомнение безопасность всей Европы. Такое заявление сделали китайские аналитики газете Global Times.
По словам младшего научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэна, для государств, которые оказались между крупными державами, правильно было бы не принимать чью-либо сторону. В свою очередь профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун указал, что Финляндия больше не является "мостом" между Россией и Европой.
Ранее президент США Джо Байден с гордостью приветствовал вступление Финляндии в НАТО. Он отметил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать Швецию в качестве члена НАТО как можно скорее. Кроме того, Байден призвал Турцию и Венгрию безотлагательно завершить процесс ратификации, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- МИД РФ потребовал освободить на Украине митрополита Павла
- Полиция обнаружила тайник с гранатами и патронами в Херсонской области
- СМИ: На Западе сообщили, каким должен быть следующий генсек НАТО
- Порядка 4 млн «квадратов» недвижимости построили в Москве с начала 2023 года
- Замглавы МИД Конуспаев: Действие Римского статута МУС не распространяется на Казахстан
- Читатели Welt раскритиковали Бербок за слова о вступлении Финляндии в НАТО
- Глава парламента Крыма: По итогам спецоперации Украина разлетится на осколки
- Политологи заявили об истерике в США после убийства генералов НАТО
- СМИ: Вступление Финляндии в НАТО поставит под сомнение безопасность Европы
- Польский генерал заявил, что Украина не сможет вернуть свои территории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru