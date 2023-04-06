СМИ: Вступление Финляндии в НАТО не поможет Украине стать членом альянса

Шансы Украины в краткосрочной перспективе стать членом Североатлантического альянса не увеличились после вступления в НАТО Финляндии. Об этом сообщило издание Newsweek.

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Отмечается, что на сегодняшний день вступление Украины в альянс может привести к прямому столкновению НАТО с Москвой.

Ранее, 4 апреля, в МИД РФ заявили, что России придется предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нацбезопасности страны, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО. Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Финляндия, вступая в НАТО, испортит себе жизнь на многие годы вперед.

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ФОТО: РИА Новости
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