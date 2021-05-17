СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии
Двусторонний саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в российских госструктурах.
По данным издания, решение о дате и месте проведения встречи российского и американского лидеров во многом зависит от итогов переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 20 мая в Рейкьявике.
Российская сторона не дала окончательного ответа на предложение о саммите, однако в случае согласия встреча может состояться на территории Швейцарии. Москва опасается, что несмотря на положительное влияние саммита, который может помочь развитию российско-американских отношений, Вашингтон может воспользоваться им как площадкой для публичных нравоучений.
Ранее в Белом доме сообщили о предложении Байдена провести встречу с Путиным летом нынешнего года в одной из стран Европы. Американский лидер выразил уверенность, что саммит состоится в июне. При этом в Кремле отмечают, что договоренностей относительно встречи пока не достигнуто.
Ожидается, что Путин и Байден обсудят ряд вопросов двусторонних отношений, в том числе, кибербезопасность и расширение контроля над вооружениями, сообщает «Свободная пресса».
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