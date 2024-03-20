СМИ: В покупке активов Danone заинтересованы «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни
Покупателями активов Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone) на паритетной основе могут стать производитель молочной продукции «Вамин Татарстан» и замглавы правительства Чечни Якуб Закриев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.
По данным газеты, официально компанию не будут делить пополам, хотя инвесторы намерены владеть активами в равных долях.
Как уточняет другой источник издания, в ходе переговоров французская компания пошла на уступки в вопросе стоимости актива. Однако официальной информации по сделке на данный момент нет.
Ранее российский лидер Владимир Путин отменил решение о передаче иностранных долей в «дочке» Danone в РФ во временное управление Росимущества, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru