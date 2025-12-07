СМИ: Военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти

Вооружённые силы Бенина, захватившие национальное телевидение, объявили, что отстранили президента Патриса Талона от должности. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на заявление военных.

Согласно сообщению, военные, выступая по национальному телевидению, заявили, что «отстранили от должности» президента Талона, а подполковник Паскаль Тигри, возглавивший захват телевидения, объявил себя председателем военного комитета по восстановлению.

Позднее президентская администрация сообщила, что глава государства находится в безопасности и что армия восстанавливает контроль над ситуацией.

В конце ноября военные Гвинеи-Бисау арестовали президента страны Умару Сисоку Эмбало, задержали начальника Генерального штаба, министра внутренних дел и их заместителей и заявили, что полностью взяли под контроль ситуацию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
