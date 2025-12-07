СМИ: Военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти
Вооружённые силы Бенина, захватившие национальное телевидение, объявили, что отстранили президента Патриса Талона от должности. Об этом сообщает телеканал France 24 со ссылкой на заявление военных.
Согласно сообщению, военные, выступая по национальному телевидению, заявили, что «отстранили от должности» президента Талона, а подполковник Паскаль Тигри, возглавивший захват телевидения, объявил себя председателем военного комитета по восстановлению.
Позднее президентская администрация сообщила, что глава государства находится в безопасности и что армия восстанавливает контроль над ситуацией.
В конце ноября военные Гвинеи-Бисау арестовали президента страны Умару Сисоку Эмбало, задержали начальника Генерального штаба, министра внутренних дел и их заместителей и заявили, что полностью взяли под контроль ситуацию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО за 5 часов сбило 5 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- «Аватар 3: Огонь и пепел» может стать одним из самых дорогих фильмов
- Скончался советский кинорежиссёр Вячеслав Криштофович
- СМИ: Военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти
- Песков: В стратегии нацбезопасности США есть формулировки о диалоге с РФ
- МО: ВС РФ «Кинжалом» поразили объекты ТЭК Украины
- Минобороны: ВС РФ освободили Ровное и Кучеровку
- СМИ: Налоговая закрыла одну из компаний Филиппа Киркорова
- Вильфанд: На грядущей неделе снег покроет 92% РФ
- Адвокат: Лурье ожидает признания ВС РФ законности сделки по квартире Долиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru