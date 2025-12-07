СМИ: Военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти

Согласно сообщению, военные, выступая по национальному телевидению, заявили, что «отстранили от должности» президента Талона, а подполковник Паскаль Тигри, возглавивший захват телевидения, объявил себя председателем военного комитета по восстановлению.

Позднее президентская администрация сообщила, что глава государства находится в безопасности и что армия восстанавливает контроль над ситуацией.

В конце ноября военные Гвинеи-Бисау арестовали президента страны Умару Сисоку Эмбало, задержали начальника Генерального штаба, министра внутренних дел и их заместителей и заявили, что полностью взяли под контроль ситуацию в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

