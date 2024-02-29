СМИ: во время послания Путина Федеральному собранию используют камеру-робота

По данным канала, оборудование для трансляции уже смонтировано, в том числе 13 камер. Будет задействована и камера-робот, управление которой осуществляется из передвижной телевизионной станции. Декорации, на фоне которых будет стоять глава государства, представляют собой объемный флаг в цветах российского триколора, рядом расположена карта страны, выполненная из светодиодов. Перед ними будет находиться президентская трибуна с гербом и двумя микрофонами.

Непосредственно над сценой соорудили своеобразную крышу. Это сделано, чтобы при солнечной погоде свет не повлиял на телевизионную картинку, так как в самом атриуме Гостиного двора крыша стеклянная.

Ранее СМИ обнародовали список предметов, которые нельзя проносить на послание Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

