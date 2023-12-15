СМИ: Во время обсуждения пути Украины в ЕС Шольц предложил Орбану попить кофе
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе дискуссий между лидерами Евросоюза о вступлении Украины предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выпить кофе, сообщает Politico.
По информации источников издания в дипломатических кругах, немецкий политик отметил, что насладиться бодрящим напитком его венгерский коллега может за пределами комнаты, где шло обсуждение.
Как отмечает Politico, предложение Шольца позволит остальным лидерам ЕС одобрить меры по вступлению Украины, тогда как Орбан всегда может заявить, что он не голосовал «За».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по их вступлению в Евросоюз, а также предоставлении Грузии статуса страны-кандидата, сообщает «Свободная пресса».
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