Орбан назвал членство Украины в ЕС плохим решением

«Членство Украины в ЕС - плохое решение», - написал политик на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta).

По словам Орбана, Венгрия не собирается участвовать в переговорах о членстве Украины.

Евросоюз 14 декабря принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. В то же время Грузии предоставлен статус кандидата, отмечает «Радиоточка НСН».

