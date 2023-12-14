Орбан назвал членство Украины в ЕС плохим решением

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал решение Евросоюза начать переговоры о членстве Украины в сообществе.

В ЕС решили уступить Венгрии по вопросу принятия Украины в союз

«Членство Украины в ЕС - плохое решение», - написал политик на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta).

По словам Орбана, Венгрия не собирается участвовать в переговорах о членстве Украины.

Евросоюз 14 декабря принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель. В то же время Грузии предоставлен статус кандидата, отмечает «Радиоточка НСН».

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