СМИ: Власти Латвии решили закрыть один из двух КПП на границе с Белоруссией
Власти Латвии решили приостановить работу расположенного на границе с Белоруссией контрольно-пропускной пункт «Силене», сообщает латвийская телекомпания LSM.
По данным канала, за последние шесть дней латвийские пограничники предотвратили 894 попытки незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.
В постановлении правительства Латвии, на которое ссылается LSM, говорится, что решение принято «в целях обеспечения целостности государственной границы и предотвращения угроз, связанных с нелегальной миграцией».
Ранее международные учения инженерных войск НАТО стартовали в Литве недалеко от границ Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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