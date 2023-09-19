СМИ: Власти Латвии решили закрыть один из двух КПП на границе с Белоруссией

Власти Латвии решили приостановить работу расположенного на границе с Белоруссией контрольно-пропускной пункт «Силене», сообщает латвийская телекомпания LSM.

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По данным канала, за последние шесть дней латвийские пограничники предотвратили 894 попытки незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

В постановлении правительства Латвии, на которое ссылается LSM, говорится, что решение принято «в целях обеспечения целостности государственной границы и предотвращения угроз, связанных с нелегальной миграцией».

Ранее международные учения инженерных войск НАТО стартовали в Литве недалеко от границ Белоруссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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