Израиль построит стену на границе с Иорданией
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал строительство стены на границе с Иорданией, пишет РИА Новости.
Строительство укреплений глава правительства Израиля связал с незаконной миграцией в страну. По его мнению, подобные заграждения гарантируют, что Израиль продолжит существовать как еврейское государство.
Нетаньяху обратил внимание, что благодаря постройке заграждений на границе с Египтом удалось предотвратить проникновение в страну около миллиона нелегальных мигрантов.
Политик ранее обвинил Иран в организации новой волны терактов в Израиле, сообщает «Радиоточка НСН».
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