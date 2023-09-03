Израиль построит стену на границе с Иорданией

Строительство укреплений глава правительства Израиля связал с незаконной миграцией в страну. По его мнению, подобные заграждения гарантируют, что Израиль продолжит существовать как еврейское государство.

Нетаньяху обратил внимание, что благодаря постройке заграждений на границе с Египтом удалось предотвратить проникновение в страну около миллиона нелегальных мигрантов.

Политик ранее обвинил Иран в организации новой волны терактов в Израиле, сообщает «Радиоточка НСН».

