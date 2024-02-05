СМИ: Власти Финляндии намерены продлить закрытие границы с Россией
В Финляндии намерены продлить закрытие границы с Россией. О своем решении Хельсинки могут объявить 8 февраля, после заседания кабинета министров страны. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источник.
По данным издания, подобное решение может быть оправдано тем, что ситуация на контрольно-пропускных пунктах с Россией не изменилась.
Уточняется, что численность мигрантов, желающих получить убежище в стране, не повлияет на решение властей. Замглавы пограничной службы Финляндии Марко Саарекс ранее заявлял, что за границей в России ждут «тысячи прибывших» из разных стран.
Финляндия начала вводить ограничения на границе в ноябре 2023 года. Ранее для предотвращения проникновения третьих стран Хельсинки продлил закрытие границы с РФ до 11 февраля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru