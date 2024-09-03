СМИ: Власти Буркина-Фасо отказывают дипломатам из Франции в выдаче виз
Дипломаты Франции столкнулись с отказом в выдаче виз со стороны властей Буркина-Фасо на фоне общей напряженности в отношениях Франции и «Альянса государств Сахеля», куда входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Об этом сообщило издание Jeune Afrique со ссылкой на источник.
Согласно данным, то же самое происходит с некоторыми жандармами, которые должны были быть отправлены в Буркина-Фасо для обеспечения безопасности поверенного в делах. Издание также отметило, что французским дипломатам становится все сложнее получить доступ на территорию посольства.
Более того, указывается, что сторонники президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре потребовали переноса французского посольства из-за его близкого расположения к резиденции лидера, которое сочли угрозой властям.
Ранее президент Мали Ассими Гоита стал главой «Альянса государств Сахеля». О создании конфедерации в начале июля объявили Мали, Нигер и Буркина-Фасо, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru