СМИ: Власти Буркина-Фасо отказывают дипломатам из Франции в выдаче виз

Дипломаты Франции столкнулись с отказом в выдаче виз со стороны властей Буркина-Фасо на фоне общей напряженности в отношениях Франции и «Альянса государств Сахеля», куда входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо. Об этом сообщило издание Jeune Afrique со ссылкой на источник.

В Буркина-Фасо жертвами атаки боевиков стали около 200 человек

Согласно данным, то же самое происходит с некоторыми жандармами, которые должны были быть отправлены в Буркина-Фасо для обеспечения безопасности поверенного в делах. Издание также отметило, что французским дипломатам становится все сложнее получить доступ на территорию посольства.

Более того, указывается, что сторонники президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре потребовали переноса французского посольства из-за его близкого расположения к резиденции лидера, которое сочли угрозой властям.

Ранее президент Мали Ассими Гоита стал главой «Альянса государств Сахеля». О создании конфедерации в начале июля объявили Мали, Нигер и Буркина-Фасо, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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