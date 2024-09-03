СМИ: Власти Буркина-Фасо отказывают дипломатам из Франции в выдаче виз

Согласно данным, то же самое происходит с некоторыми жандармами, которые должны были быть отправлены в Буркина-Фасо для обеспечения безопасности поверенного в делах. Издание также отметило, что французским дипломатам становится все сложнее получить доступ на территорию посольства.

Более того, указывается, что сторонники президента Буркина-Фасо Ибрагима Траоре потребовали переноса французского посольства из-за его близкого расположения к резиденции лидера, которое сочли угрозой властям.

Ранее президент Мали Ассими Гоита стал главой «Альянса государств Сахеля». О создании конфедерации в начале июля объявили Мали, Нигер и Буркина-Фасо, передает «Радиоточка НСН».

