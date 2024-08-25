В Буркина-Фасо жертвами атаки боевиков стали около 200 человек

Около 200 человек погибли и 140 пострадали при атаке боевиков на севере Буркина-Фасо, сообщила радиостанция RFI со ссылкой на данные органов безопасности африканской республики.

СМИ: В результате терактов в Нигерии погибли 18 человек

Нападение террористов произошло 24 августа. Жертвами стали мирные жители, сотрудники правоохранительных органов и военных.

В ходе нападения террористы завладели оружием. По данным источника, боевики вели беспорядочную стрельбу.

Ранее Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой провести расследование о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / скриншот с видео
ТЕГИ:ТерроризмБоевикиАфрика

Горячие новости

Все новости

партнеры