В Буркина-Фасо жертвами атаки боевиков стали около 200 человек
Около 200 человек погибли и 140 пострадали при атаке боевиков на севере Буркина-Фасо, сообщила радиостанция RFI со ссылкой на данные органов безопасности африканской республики.
Нападение террористов произошло 24 августа. Жертвами стали мирные жители, сотрудники правоохранительных органов и военных.
В ходе нападения террористы завладели оружием. По данным источника, боевики вели беспорядочную стрельбу.
Ранее Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой провести расследование о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали, передает «Радиоточка НСН».
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