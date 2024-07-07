Лидер Мали возглавил конфедерацию стран Сахеля

Главой конфедерации «Альянс государств Сахеля» стал президент Мали Ассими Гоита, сообщил информационный портал ActuNiger.

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Местом проведения первой парламентской сессии конфедерации выбрана Буркина-Фасо. Также принято решение создать инветиционный банк и учредить стабилизационный фоенд конфедерации.

О создании «Альянса государств Сахеля» накануне объявили Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия откроет посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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