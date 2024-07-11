СМИ: Власти Аргентины подтвердили готовность отправить Украине два сломанных вертолета

ФСБ предотвратила террористическую атаку на православный храм в Адыгее Энергоснабжение брянского села нарушено после атаки дронов РФ вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы Около 40 человек на севере Индии погибли из-за ударов молний Более 500 артистов выступят в Красноярском крае на международном этнофестивале