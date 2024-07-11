СМИ: Власти Аргентины подтвердили готовность отправить Украине два сломанных вертолета

Власти Аргентины выразили готовность отправить Украине новый пакет военной помощи, в который войдут два сломанных вертолета российского производства Ми-17E, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

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Боевые машины были приобретены у РФ в 2011 году, но в настоящее время списаны из-за необходимости капитального ремонта. Помимо этого, в аргентинский пакет военной помощи Киеву также войдет стрелковое оружие и боеприпасы для артиллерии и минометных систем.

Ранее в Аргентине задержали россиянина по запросу Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
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