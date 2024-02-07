СМИ: визит Путина в Турцию отложен

Посещение президентом России Владимиром Путиным Турции отложено, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

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Собеседник агентства не назвал причину переноса. Визит был запланирован на 12 февраля.

В беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка визита в Турцию и встречи с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжается. Москва и Анкара согласуют новую дату визита, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что президенты России и Турции обсудят на встрече Украину. По его словам, главы государств также затронут вопросы торгово-экономического сотрудничества, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТурцияВладимир Путин

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