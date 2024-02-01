«Полная блокировка!»: Бизнес ждет, что Путин договорится с Эрдоганом о платежах
Георгий Властопуло заявил НСН, что Турция заблокировала все трансграничные платежи, опасаясь санкций от США и ЕС.
Турецкие банки заблокировали все трансграничные платежи с Россией в долларах, евро и даже лирах, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН.
Турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Отмечается, что это связано с беспрецедентным давлением США.
«Там уже заблокировали все платежи. На сегодняшний день ни один платеж трансграничный между Россией и Турцией не проходит – ни в долларах, ни в евро, ни в лирах. Лиры и рубли закончили хождение еще где-то в декабре, в январе мы уже столкнулись с полным блокированием. В последнюю неделю турецкие власти это признали. Бизнесмены всегда имеют другие варианты оплат, ведь Турция весь прошлый год шла по этому пути. Оплатить невозможно. У нас есть компания, которая занимается логистическими перевозками в Турции, мы даже туда не можем заплатить. Банки нам сказали, что принимать платежи из России не будут. Мы перспектив не видим», - рассказал он.
Он отметил, что турецкие банки опасаются санкций от США и Евросоюза, а решить вопрос теперь можно только на уровне первых лиц государств.
«Это все исключительно санкционное эхо. Турция – это страна НАТО, Турция торгует не только с Россией, со всем миром, с Евросоюзом у нее очень большой торговый оборот. С Германией только в импорте порядка 9 миллиардов долларов оборот. Цифры там существенные, турецкие банки опасаются последствий. Сейчас СМИ анонсировали визит нашего президента 12 февраля в Турцию. Возможно, какие-то подвижки будут в этом вопросе, мы этого ждем», - резюмировал собеседник НСН.
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию состоится 12 февраля, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного турецкого чиновника. По его словам, в этот день пройдут переговоры главы российского государства с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что визит Путина в Турцию для переговоров с турецким коллегой готовится в феврале, но точную даты он не назвал, передает «Радиоточка НСН».
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