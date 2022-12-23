СМИ: Визит Путина в Свердловскую область может быть отменен

Планировалось, что российский лидер посетит регион 23 декабря. Предположительно, Путин должен был посетить «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Местные жители заметили президентский кортеж на улицах Екатеринбурга и самолет администрации главы государства над Нижним Тагилом.

«Визит Владимира Владимировича в Свердловскую область может не состояться», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник подтвердил, что ожидаемый визит Путина оказался под вопросом. Отмечается, что Кремль так и не выпустил анонс приезда российского лидера в Нижний Тагил.

