СМИ: Визит Путина в Свердловскую область может быть отменен
Визит президента Владимира Путина в Свердловскую область может быть отменен. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.
Планировалось, что российский лидер посетит регион 23 декабря. Предположительно, Путин должен был посетить «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Местные жители заметили президентский кортеж на улицах Екатеринбурга и самолет администрации главы государства над Нижним Тагилом.
«Визит Владимира Владимировича в Свердловскую область может не состояться», — рассказал собеседник агентства.
Другой источник подтвердил, что ожидаемый визит Путина оказался под вопросом. Отмечается, что Кремль так и не выпустил анонс приезда российского лидера в Нижний Тагил.
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