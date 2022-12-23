СМИ: Визит Путина в Свердловскую область может быть отменен

Визит президента Владимира Путина в Свердловскую область может быть отменен. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

Путин заявил, что праздничную встречу в Кремле в этом году отменили

Планировалось, что российский лидер посетит регион 23 декабря. Предположительно, Путин должен был посетить «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Местные жители заметили президентский кортеж на улицах Екатеринбурга и самолет администрации главы государства над Нижним Тагилом.

«Визит Владимира Владимировича в Свердловскую область может не состояться», — рассказал собеседник агентства.

Другой источник подтвердил, что ожидаемый визит Путина оказался под вопросом. Отмечается, что Кремль так и не выпустил анонс приезда российского лидера в Нижний Тагил.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Свердловская ОбластьВладимир Путин
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