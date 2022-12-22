Путин заявил, что праздничную встречу в Кремле в этом году отменили

«По традиции мы встречались на полупраздничном, полурабочем обеде в конце года, но, я думаю, вы поймете всё правильно – в этом году мы этого делать не будем», - сказал он.

Глава государства также поблагодарил всех присутствующих на заседании «за работу в течение года» и поздравил с наступающим Новым годом.

Ранее Путин официально пригласил лидеров стран СНГ на неформальный предновогодний саммит, который состоится в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

