СМИ: Визит главы Африканского союза в РФ стал дипломатической победой Путина
Визит главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию – это победа российского лидера Владимира Путина. Такой вывод сделал корреспондент телеканала CNN Дэвид Маккензи.
Журналист напомнил, что несколько африканских государств зависят от Украины и России в вопросах импорта зерна, а также подсолнечного масла и удобрений.
Маккензи считает, что государства Африки иначе, чем страны Запада воспринимают события на Украине. Отмечается, что в Африке страны не стали поддержать резолюцию ООН, в которой осуждется спецоперация РФ на Украине.
Американский журналист считается, что это является дипломатической победой Путина, пишет Газета.ru.
Он также обратил внимание на опасность того, что на африканский континент может оказаться вообще без зерна, если его не поставят Россия или Украина.
Переговоры лидеров состоялись в Сочи 3 июня.
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