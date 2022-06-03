Путин заявил, что Россия будет развивать отношения со странами Африки
Президент России Владимир Путин заявил, что на международной арене растёт роль Африки, «в целом и в политическом плане», сообщает ТАСС.
Приветствуя в Сочи президента Сенегала, председателя Африканского союза (АС) Маки Салла и председателя комиссии Африканского союза Мусу Факи Махамата, российский лидер отметил, что в Москве придают «очень большое значение отношениям с африканскими странами».
«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас добрые, дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого мы намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными её государствами», - сказал российский лидер.
Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин и Маки Салл планируется обсудить в Сочи политическое и экономическое сотрудничество двух стран, сообщает RT.
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