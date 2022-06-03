Путин заявил, что Россия будет развивать отношения со странами Африки

Приветствуя в Сочи президента Сенегала, председателя Африканского союза (АС) Маки Салла и председателя комиссии Африканского союза Мусу Факи Махамата, российский лидер отметил, что в Москве придают «очень большое значение отношениям с африканскими странами».

«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные её государства, с которыми у нас добрые, дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого мы намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными её государствами», - сказал российский лидер.

Ранее в пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин и Маки Салл планируется обсудить в Сочи политическое и экономическое сотрудничество двух стран, сообщает RT.

