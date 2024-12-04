Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ

Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на саммит ОБСЕ с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», рассказали в российском дипведомстве.

В ведомстве уточнили, что виза была уже выданная. Сообщение об аннуляции пришло накануне встречи министров иностранных дел ОБСЕ.