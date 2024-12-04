Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на ОБСЕ
Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу на саммит ОБСЕ с формулировкой «в силу не зависящих от них обстоятельств», рассказали в российском дипведомстве.
В ведомстве уточнили, что виза была уже выданная. Сообщение об аннуляции пришло накануне встречи министров иностранных дел ОБСЕ.
В МИД РФ отметили, что аннулирование уже выданной визы Захаровой на саммит ОБСЕ является беспрецедентным случаем.
Также там подчеркнули, что нынешний кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих эту площадку в собственных интересах.
В организации отметили, что «на полях» СМИД в Валлетте, столицы Мальты, планируются двусторонние встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств ряда стран, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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