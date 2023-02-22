СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций

Отмечается, что по существующим правилам Евросоюз может заморозить активы и ввести визовый запрет на «ведущих бизнесменов, работающих в России». Но, по данным издания, Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят расширить это определение, чтобы включить в него «ближайших родственников или других лиц, получающих от них выгоду».

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках ожидаемого принятия десятого пакета санкций в отношении России не станет вводить ограничения против госкорпорации «Росатом». По словам источника Bloomberg, ЕС вряд ли станет налагать санкции на «Росатом» из-за того, что против этого выступают несколько неназванных государств-членов союза.

На этом фоне член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН отмечал, что Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности.

