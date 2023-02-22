СМИ: Венгрия настаивала на исключении четырех человек из списка санкций
Венгрия выступала против предложения Польши и стран Балтии об упрощении введения антироссийских санкций против членов семей и окружения богатейших людей страны, также она настаивала на исключении четырех человек из уже существующего списка ограничений. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Отмечается, что по существующим правилам Евросоюз может заморозить активы и ввести визовый запрет на «ведущих бизнесменов, работающих в России». Но, по данным издания, Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят расширить это определение, чтобы включить в него «ближайших родственников или других лиц, получающих от них выгоду».
Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках ожидаемого принятия десятого пакета санкций в отношении России не станет вводить ограничения против госкорпорации «Росатом». По словам источника Bloomberg, ЕС вряд ли станет налагать санкции на «Росатом» из-за того, что против этого выступают несколько неназванных государств-членов союза.
На этом фоне член высшей экспертной комиссии общественного совета «Росатома» Олег Муратов в разговоре с НСН отмечал, что Евросоюз не может ввести санкции против «Росатома», потому что он снабжает ядерным топливом большое количество реакторов в ЕС, для полного отказа от топлива странам союза необходимо увеличить свои производственные мощности.
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