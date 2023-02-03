Глава МИД Венгрии призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела страны

Ранее Прессман раскритиковал позицию венгерских властей по санкциям против России, обвинив Будапешт в «противодействии» ограничениям Европы.

Комментируя заявления посла, Сийярто подчеркнул, что Прессман не имеет отношения к внутриполитическим процессам в Венгрии и не может вмешиваться в них.

«Когда мы принимаем послов, мы подразумеваем это буквально: мы принимаем послов. Люди, которые, как мы считаем, отправлены сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении», — указал глава МИД.

Министр отметил, что эпоха «губернаторов и регентов», отправляемых для руководства другими странами, завершилась, сообщает телеканал «360». Действия Будапешта определяются только национальными интересами Венгрии, и никто не может извне указывать стране, «как жить».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в сильной европейской коалиции, и идея превращения Евросоюза в «Соединенные Штаты Европы» — «полный тупик», напоминает РИА ФАН.

