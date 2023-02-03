Глава МИД Венгрии призвал посла США не вмешиваться во внутренние дела страны
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал посла США Дэвида Прессмана не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом глава МИД заявил телеканалу ATV.
Ранее Прессман раскритиковал позицию венгерских властей по санкциям против России, обвинив Будапешт в «противодействии» ограничениям Европы.
Комментируя заявления посла, Сийярто подчеркнул, что Прессман не имеет отношения к внутриполитическим процессам в Венгрии и не может вмешиваться в них.
«Когда мы принимаем послов, мы подразумеваем это буквально: мы принимаем послов. Люди, которые, как мы считаем, отправлены сюда для улучшения и развития отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении», — указал глава МИД.
Министр отметил, что эпоха «губернаторов и регентов», отправляемых для руководства другими странами, завершилась, сообщает телеканал «360». Действия Будапешта определяются только национальными интересами Венгрии, и никто не может извне указывать стране, «как жить».
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия заинтересована в сильной европейской коалиции, и идея превращения Евросоюза в «Соединенные Штаты Европы» — «полный тупик», напоминает РИА ФАН.
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