СМИ: Венгрия и Польша поссорились из-за отношений с Россией

Разногласия по поводу российской спецоперации на Украине возникли между премьер-министрами Польши и Венгрии Матеушем Моравецким и Виктором Орбаном. Об этом пишет Foreign Policy.

Премьер Венгрии допустил, что ситуация на Украине положит конец превосходству Запада

Издание указывает, что союз между Венгрией и Польшей «приближается к закату» из-за разных точек зрения на происходящее вокруг Украины. Так, Моравецкий заявлял, что пути национальных консервативных правительств Польши и Венгрии «разошлись», отмечает Ura.ru. По словам эксперта Германского фонда Маршалла Даниэля Хегедюса, поляки «перестали доверять» венгерским партнерам, пишет Газета.ру.

«Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», — отмечается в публикации.

Кроме того, издание указывает, что ухудшение отношений Польши и Венгрии может навредить государствам, которые не воспринимают всерьез правила Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаВенгрияРоссия
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