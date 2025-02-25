СМИ: Венгрия добивается исключения восьми россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия выступила за исключение восьми граждан России из санкционного списка Евросоюза и требует от Брюсселя гарантий по транзиту газа через Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Будапешт связывает продление санкций против России с выполнением условий, касающихся энергетической безопасности страны. В частности, власти требуют участия Венгрии в переговорах с Еврокомиссией, Словакией и Украиной по вопросам поставок российского газа.