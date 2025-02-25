СМИ: Венгрия добивается исключения восьми россиян из санкционного списка ЕС

Венгрия выступила за исключение восьми граждан России из санкционного списка Евросоюза и требует от Брюсселя гарантий по транзиту газа через Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Будапешт связывает продление санкций против России с выполнением условий, касающихся энергетической безопасности страны. В частности, власти требуют участия Венгрии в переговорах с Еврокомиссией, Словакией и Украиной по вопросам поставок российского газа.

Сийярто: Венгрия хочет вывести из-под санкций ЕС нескольких граждан РФ

Reuters отмечает, что имена россиян, которых Венгрия хочет вывести из-под санкций, пока не раскрываются. Венгерское председательство в ЕС отказалось от комментариев.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 24 февраля подтвердил, что Будапешт намерен добиваться снятия индивидуальных санкций с ряда российских граждан, если ЕС продлит ограничения еще на шесть месяцев. По его словам, Брюссель не выполнил обещания включить Венгрию в обсуждение вопросов энергетики, несмотря на предыдущие договоренности, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: pixabay.com
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